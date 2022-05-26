Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена окончательно одобрила строительство 669-киллометровой линии электропередачи, благодаря которой запад США получит больший доступ к ветровой и солнечной энергии, сообщает 26 мая Reuters.

Дом собраний в штате Юта

Одобрение Белого дома позволяет компании PacifiCorp, подразделению Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, дать старт строительству линии, проходящей от штата Вайоминг на юго-западе до центральной части штата Юта.

Отметим, что данный проект отвечает интересам администрации Байдена, которая пообещала ускорить реализацию проектов по использованию чистой энергии на государственных землях с целью борьбы с изменением климата.

Ранее в Белом доме заявили, что спровоцированные изменением климата природные катаклизмы, в том числе наводнения, пожары и засухи, могут серьёзно отразиться на бюджете США к концу столетия.

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