Нальчик, 26 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Законным является решение о досрочном увольнении 115 военнослужащих воинской части, входящей в состав Росгвардии. Причина увольнения — несоблюдение росгвардейцами условий контракта. Законным решение признал 26 мая Нальчикский гарнизонный военный суд.

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В суде пояснили, что изучены приказы о привлечении этих росгвардейцев к выполнению служебного задания, а также составленные протоколы об их грубых дисциплинарных проступках. Допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии.

В итоге суд пришёл к выводу, что в составе своего подразделения они самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. Доводы поданного ими затем, после их увольнения, иска суд счёл несостоятельным и отказался его удовлетворить.

В суде также указали на то, что оспоренные уволенными росгвардейцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными. Пока решение суда в силу не вступило.

Добавим, что дело рассматривалось на закрытом судебном заседании. В СМИ появлялась информация, что вышеуказанные росгвардецы отказались участвовать в спецоперации ВС РФ на Украине.