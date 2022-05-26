Полевской, Свердловская область, , 17:27 — REGNUM В Полевском Свердловской области начальника управления культуры осудили за мошенничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает областное управление СКР.

Также под судом оказалась бывшая заместитель главного бухгалтера управления. Её признали виновной в пособничестве в мошенничестве. Следствие и суд установили, что начальник управления при пособничестве заместителя главбуха решил фиктивно трудоустроить нескольких граждан в ряд муниципальных учреждений с целью присвоения их зарплат. Также было установлено, что начальник управления получил от директора одного муниципального учреждения несколько сотен тысяч рублей за общее покровительство.

В целом размер ущерба от их деятельности оценили в порядка 15 млн рублей. Обвиняемые не признали вины. Суд назначил начальнику пять лет колонии общего режима и оштрафовал его на 4 млн рублей, а его сообщницу — на 200 тыс. рублей.