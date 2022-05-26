Новосибирск, 26 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено уголовное дело по факту получения взятки заместителем главы Чановского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Установлено, что весной 2019 года заместитель главы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике получил от директора компании «Абсолют» в качестве взятки автомобиль «Хундай Туксон» стоимостью 930 тыс. рублей. За это он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района с нарушениями при его реконструкции.

Вину мужчина признал в полном объёме. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам которого в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета возбуждено уголовное дело за «превышение должностных полномочий».

Уголовное дело направлено в суд Новосибирска.