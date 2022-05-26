Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Пользователи социальных сетей положительно оценили решение властей Санкт-Петербурга об отмене обязательного масочного режима в общественных местах и переводе ношения масок гражданами в разряд рекомендаций. Корреспондент ИА REGNUM изучил реакцию пользователей на приостановку масочного режима в Северной столице на третьем году пандемии.

Горожане в масках на улице Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приостановлении действия требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты с 27 мая 2022 года. Также в Северной столице отменяется ограничение на численность участников массовых мероприятий.

Большинство пользователей сети полностью поддерживает сворачивание антиковидных ограничений в Петербурге. Люди оставляли радостные комментарии под постами с новостями об отмене масочного режима.

«Ура, будем свободны от намордников и ограничений на массовых мероприятиях. А то, прямо, насилие над личностью, когда человек сам должен осознавать, если болен, предохраняйся, чтобы не заразить других», — написала Наталья З.

Пользователи подчеркнули, что для России коронавирус уже не такой «опасный и смертоносный», как был раньше. Сказывается сформировавшийся коллективный иммунитет и особенности новых штаммов ковида.

«Вторая столица следует за Москвой, это было ожидаемо, так как ситуация стабильной остается, к тому же многие либо вакцинированы, либо уже переболели», — считает Александр Б.

При этом пользователи отметили, что масочный режим фактически уже давно не соблюдается в Петербурге. Большинство петербуржцев и гостей города игнорирует использование СИЗ на транспорте и в общественных местах.

«Ну, по факту, масочный режим, уже давно отменен. Даже в метро, при входе, не требуют одевать её…», — сообщил Андрей В. С ним согласна и Ольга К., заявляя, что город давно уже сам «отменил» это ограничение.

При этом так называемые «антимасочники» остались при своём мнении. Пользователь Ольга К. считает, что это ограничение и вовсе не надо было вводить изначально. Её мнение в виде лайков поддержали несколько человек.

Некоторые ожидают, что после официальной отмены масочного режима их жизнь преобразится и заиграет яркими красками. Как минимум, жителям города станет легче дышать.

«У меня страшная аллергия развилась, почти два года не могу дышать носом», — пожаловалась Алла М.

Пользу для здоровья в сворачивании масочного режима увидел и Андрей С. Молодой человек написал, что при использовании СИЗ «идёт нагрузка на сердце». «Просто сажаете сердце. Когда я работал на шахте, мы никогда не надевали и респираторы. Угольная пыль отхаркивается, а сердце не вернёшь», — поделился он.

Часть пользователей всё же решила напомнить о том, что недавно в мире начали регистрировать случаи заражения обезьяньей оспой. Поэтому не исключено, что скоро снова нужно будет соблюдать разные требования по недопущению инфекционной заболеваемости.

«Маски — рекомендательно. Скафандры от обезьяной оспы — обязательно. Закупаемся пока не подорожали!», — пошутил Андрей И.

Пользователи иронизируют над ситуацией в целом. Они отмечают, что коронавирус «улетучился», так как о нём стало публиковаться меньше новостей, что, в свою очередь, связали с началом специальной военной операции России на Украине.

Среди пользователей нашёлся и комментатор, который огорчился отмене обязательности масок, подчеркнув их положительную сторону.

«Вы чё все обрадовались? Как хорошо-то было в маске! Одела очки, пониже масочку и все! возраст уменьшила вдвое! Походку бы еще подкорректировать и «ну не шашнадцать», но уже и не 70! А если у кого маска с люрексом или с вышивкой, то всё — прынцесса», — написала Татьяна Б.

Некоторые всё же решили продолжить носить маски. Не только для того, чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом, но и для того, чтобы меньше ощущать неприятные запахи от общественного транспорта или конкретного пассажира.

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Маски для петербуржцев за два года стали больше, чем просто средством защиты от ковида. Дизайнерские оформления превратили их в трендовый аксессуар, который был почти в каждой сумке и каждом кармане. Почти, потому что всё же были принципиальные противники масок. Таких за отсутствие СИЗ иногда штрафовали. По данным «Фонтанки» за два с лишним года 11,5 тыс. петербуржцев оштрафовали на 45 млн 909 тыс. рублей.

Напомним, что все остальные действующие ограничения в Петербурге продлеваются до 1 июля 2022 года. Среди них, например, требование по соблюдению социальной дистанции и запрет на работу кальянных заведений.

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