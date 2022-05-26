Салехард, , 17:24 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 26 мая за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 29 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 15 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — на одного меньше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявлено три человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 26 мая зарегистрировано 136 994 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 596 человек, 1041 скончался. За сутки скончавшихся нет.

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