Тбилиси, , 17:55 — REGNUM Грузинская пенитенциарная служба выступила с опровержением информации о том, что бывший президент Михаил Саакашвили потерял сознание, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно информации ведомства, 25 мая в 01:31 ночи к Саакашвили был вызван дежурный врач клиники «Вивамед», которому экс-президент сказал, что ему стало плохо, отчего он якобы потерял сознание.

У Саакашвили не было выявлено внешних повреждений, все жизненно важные показатели оказались в пределах нормы. На основании проведенных исследований объективных медицинских признаков потери сознания на данном этапе выявлено не было, общее состояние здоровья было оценено как удовлетворительное, дальнейшее углубление исследований и коррекция лечения не были сочтены целесообразными.

Состояние здоровья бывшего президента в течение дня оставалось стабильным, были проведены плановые исследования, и с разрешения врача его посетили четыре посетителя.

Напомним, что 25 мая адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили сообщил СМИ, что его подзащитный потерял сознание.