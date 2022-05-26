Будапешт, , 17:20 — REGNUM Венгерские власти ввели ограничительные меры в отношении иностранцев, желающих заправить свои автомашины на бензозаправках, сообщает 26 мая сербский телеканал РТС.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заправиться бензином или дизтопливом могут только автомашины с венгерскими номерами.

«Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами», — сообщает РТС.

Власти Венгрии объяснили такие меры желанием пресечь «бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение».

При этом телеканал отмечает, что в Венгрии цены на бензин заморожены и поэтому имеет место заметная разница по сравнению с соседними странами.

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