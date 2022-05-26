Бишкек, , 17:18 — REGNUM Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток — экономический центр тяжести смещается в Азиатский континент. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на церемонии открытия первого Евразийского экономического форума сегодня, 26 мая.

Садыр Жапаров Пресс-служба президента Киргизии

«Если закрывается окно в Европу, то открываются ворота в Азию! Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш Союз должен занять свою доминирующую позицию», — подчеркнул он.

По словам главы киргизского правительства, в условиях глобализации и сохранения кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе, а также ее турбулентности, интеграционные процессы приобретают большую актуальность и значимость.

Он также отметил, что объединенные совместными действиями, общими интересами и задачами государства более успешно двигаются в глобальной экономике, получая реальные конкурентные преимущества.

«Взаимовыгодность ЕАЭС для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции, что позволяет загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира», — подытожил Жапаров.