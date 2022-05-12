Вашингтон, 26 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена отказалась приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителей Никарагуа на саммит Америк в июне несмотря на призывы соседних стран, сообщает 26 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Координатор саммита Кевин О’Рейли рассказал, что Белый дом еще не принял решения о приглашении правительства Кубы на встречу в Лос-Анджелесе, а вот кубинские активисты уже были приглашены.

Отметим, что сам президент Кубы Мигель Диас-Канель 25 мая написал в Twitter, что он «ни при каких обстоятельствах» не собирается посещать американский саммит.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа должны присутствовать на саммите Америк в Лос-Анджелесе.

Помимо этого несколько лидеров стран Северной и Южной Америк заявили, что они не будут участвовать в саммите, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Напомним, что саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей двух континентов. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.