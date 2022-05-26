Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении лидера группы «ДДТ», рок-музыканта Юрия Шевчука, которому вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили 26 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎ Юрий Шевчук

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе концерта «ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук высказался о своем негативном отношении к спецоперации ВС РФ на Украине, из-за чего после концерта на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Согласно этой статье КоАП РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал дело. Далее материалы дела будут переданы судье», — уточнили в ОПС, отметив, что судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям для устранения недостатков.

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