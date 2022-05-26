Кемерово, , 17:12 — REGNUM В Ленинском районе Кемерова сегодня, 26 мая, прошло открытие теннисного центра. Новый двухэтажный спорткомплекс сможет одновременно принять более 100 спортсменов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Открытие теннисного центра в Кемерове Правительство Кузбасса

«В Кузбассе уже заложена хорошая традиция — каждый год мы открываем спортивные объекты в каждой территории региона, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Этот центр в Кемерове построен прежде всего для любителей тенниса — маленьких и взрослых. Но мы пошли дальше и создали здесь все условия для занятий другими видами спорта в комфортных современных условиях».

На первом этаже разместили четыре теннисных корта и поля для занятий волейболом и мини-футболом. На втором этаже оборудована площадка с беговой дорожкой и тренажерный зал.