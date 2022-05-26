Калуга, , 17:29 — REGNUM В Калуге 26 мая подвели итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Чемпионат проходил с 15 апреля по 12 мая на базе десяти площадок в образовательных, социальных и спортивных организациях Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на, заместителя министра труда и социальной защиты региона Ларису Кулакову.

Победители регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. «Школьники» соревновались по компетенциям «Визаж», «Парикмахерское искусство», «Робототехника», «Фотограф-репортер». Студенты колледжей и молодые специалисты, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Адаптивная физическая культура», «Администрирование баз данных», «Зубной техник», «Лозоплетение», «Малярное дело», «Обработка текста», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Роспись по шелку», «Сухое строительство и штукатурные работы» и другим. В соревнованиях приняли участие 88 конкурсантов из 10 учебных заведений Калужской области. Они показали высокий уровень профессионализма и волю к победе. По итогам чемпионата 18 человек стали победителями по 17 компетенциям. Победителям вручили подарки, медали и грамоты.

«Многие компетенции уже стали традиционными для регионального чемпионата, такие как «Малярное дело», «Зубной техник», «Лозоплетение» и другие. Но каждый год мы стараемся расширять конкурсную программу и предлагать участникам новые направления, на что они охотно откликаются. Так в этом году впервые были проведены соревнования по компетенциям «Робототехника», «Учитель начальных классов», «Сухое строительство и штукатурные работы». Во всех направлениях ребята демонстрируют высокий уровень подготовки, это отмечают и работодатели, поддерживающие чемпионат. Областной службой занятости совместно с профессиональными образовательными организациями выстроена работа по индивидуальному сопровождению участников движения, нуждающихся в содействии в трудоустройстве. И это дает свои плоды — уровень занятости участников чемпионата в нашем регионе составляет более 77%», — отметила Лариса Кулакова.

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