Калуга, 26 мая 2022, 17:29 — REGNUM В Калуге 26 мая подвели итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Чемпионат проходил с 15 апреля по 12 мая на базе десяти площадок в образовательных, социальных и спортивных организациях Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на, заместителя министра труда и социальной защиты региона Ларису Кулакову.
Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. «Школьники» соревновались по компетенциям «Визаж», «Парикмахерское искусство», «Робототехника», «Фотограф-репортер». Студенты колледжей и молодые специалисты, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Адаптивная физическая культура», «Администрирование баз данных», «Зубной техник», «Лозоплетение», «Малярное дело», «Обработка текста», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Роспись по шелку», «Сухое строительство и штукатурные работы» и другим. В соревнованиях приняли участие 88 конкурсантов из 10 учебных заведений Калужской области. Они показали высокий уровень профессионализма и волю к победе. По итогам чемпионата 18 человек стали победителями по 17 компетенциям. Победителям вручили подарки, медали и грамоты.
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