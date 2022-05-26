Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, за последнюю неделю сократилось сильнее ожиданий экспертов на фоне напряженной ситуации на рынке труда и высокого спроса на новые кадры, сообщает 26 мая Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за неделю уменьшилось на 8 тысяч и составило 210 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 215 тысяч

Спад показателя частично компенсирует относительный всплеск, зафиксированный на предыдущей неделе, когда число заявок достигло самого высокого значения с января — 218 тысяч.

«Данные показатели по-прежнему указывают на то, что спрос на рабочую силу остается высоким. Это должно какое-то время удерживать количество увольнений на низком уровне», — прокомментировала главный экономист High Frequency Economics Рубила Фаруки.

Напомним, в марте количество еженедельных заявок на пособия по безработице в США достигло 53-летнего минимума, составив 166 тысяч заявлений. Эксперты отмечали, что острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.

Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.