Белгородский район, Белгородская область, 26 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Приграничное село Журавлёвка 26 мая подверглось очередному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения после обстрела

«Весь день продолжается обстрел Журавлёвки. Ранена женщина. Подробности выясняются», — написал глава региона в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 25 мая в селе было повреждено 13 домовладений и ранен мужчина.