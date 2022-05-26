Москва, , 17:09 — REGNUM Решение снизить ключевую ставку до 11% годовых (на 300 базовых пунктов) принял 26 мая Банк России. Он также объявил, что 10 июня состоится следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

Ключевая ставка снижается до 11,00% годовых с 27 мая 2022 г. Регулятор пояснил, что рост цен заметно снизился за последнюю неделю. В прошлом месяце годовая инфляция достигла 17,8%, но по состоянию на 20 мая, замедлилась до 17,5%, причём снижение произошло быстрее апрельского прогноза ЦБ РФ.

«Продолжается приток средств на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой, — указывает регулятор. — Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий».

Пока российская экономика функционирует в сложных внешних условиях, и это «значительно ограничивает экономическую активность».

Регулятор не исключает возможности «снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». По его прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 г. и вернется к четырём процентам в 2024 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых