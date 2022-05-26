Москва, 26 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Решение снизить ключевую ставку до 11% годовых (на 300 базисных пунктов) принял 26 мая Банк России. Он также объявил, что 10 июня состоится следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

Ключевая ставка снижается до 11,00% годовых с 27 мая 2022 г. Регулятор пояснил, что рост цен заметно снизился за последнюю неделю. В прошлом месяце годовая инфляция достигла 17,8%, но по состоянию на 20 мая замедлилась до 17,5%, причём снижение произошло быстрее апрельского прогноза ЦБ РФ.

«Продолжается приток средств на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой, — указывает регулятор. — Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий».

Пока российская экономика функционирует в сложных внешних условиях, и это «значительно ограничивает экономическую активность».

Регулятор не исключает возможности «снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». По его прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 г. и вернется к четырём процентам в 2024 г.