Тбилиси, 26 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о полной солидарности Грузии с «украинским народом», сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом Папуашвили сказал во время своего выступления на мероприятии, посвященном дню независимости Грузии.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Принимая во внимание опыт нашей борьбы за свободу, сегодня мы лучше всего понимаем боль украинского народа и выражаем нашу полную солидарность с ним. В то же время мы понимаем важность поддержания мира и безопасности в нашей стране», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что цена, которую заплатила Грузия в борьбе за свободу и европейское будущее, очень велика. По словам Папуашвили, он верит, что Европейский союз увидит и оценит усилия грузинского народа.