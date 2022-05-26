Бишкек, , 17:03 — REGNUM Евразийский экономический союз должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на церемонии открытия первого Евразийского экономического форума сегодня, 26 мая.

Флаги стран-участниц ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, сложившихся за последние десятилетия в мирохозяйственных связях.

«Я еще в 2021 году говорил о переходе на национальную валюту во взаимных платежах. В том году обменные курсы национальных валют стран-участниц к доллару США оставались на более высоком уровне, чем до пандемии», — отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что в соответствии с основными направлениями экономического развития ЕАЭС до 2030 года реализация целевого сценария развития государств-членов и Евразийского экономического союза в целом.

«Собственный центр силы» предполагает формирование на территории Союза «центра силы» — центра притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Такой вектор развития можно охарактеризовать как «сценарий высокой международной конкуренции», базирующийся на поиске «окон возможностей» и создании новых конкурентных преимуществ», — подытожил Жапаров.