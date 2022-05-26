Ростов, Ярославская область, , 17:32 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента ветеринарии.

Чума свиней Uv.volgograd.ru

Болезнь обнаружили у дикого кабана в охотничьих угодьях Военно-охотничьего общества Центральных органов военного управления. Они расположены в Ростовском районе.

Специалисты департамента напомнили, что вылечить заразившихся животных нельзя. Плюс ко всему чума свиней очень устойчива во внешней среде и заразна для поголовья. Для людей она опасности не представляет.

Согласно законодательству, при установлении диагноза — африканская чума свиней вводится карантин. В очаге уничтожаются все поголовье, а в радиусе до 20 километров продукция свиноводств и корма изымаются для дальнейшего уничтожения.