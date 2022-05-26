Ростов, Ярославская область, 26 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента ветеринарии.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Болезнь обнаружили у дикого кабана в охотничьих угодьях Военно-охотничьего общества Центральных органов военного управления. Они расположены в Ростовском районе.

Специалисты департамента напомнили, что вылечить заразившихся животных нельзя. Плюс ко всему чума свиней очень устойчива во внешней среде и заразна для поголовья. Для людей она опасности не представляет.

Согласно законодательству, при установлении диагноза — африканская чума свиней вводится карантин. В очаге уничтожаются все поголовье, а в радиусе до 20 километров продукция свиноводств и корма изымаются для дальнейшего уничтожения.