Рязань, 26 мая 2022, 17:07 — REGNUM Три часа потребовалось врачам, чтобы удалить 20-килограммовую опухоль в органах малого таза у 38-летней пациентки Рязанского онкологического диспансера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального минздрава.
Женщине было назначено оперативное лечение ещё в 2021 году после обследования у врача-гинеколога. Однако она не стала проходить обследование для госпитализации и обратилась к врачам только в мае 2022 года. Медицинский консилиум настоял на хирургическом вмешательстве.
Исследования показали, что опухоль доброкачественная. Пациентка готовится к выписке.