Рязань, , 17:07 — REGNUM Три часа потребовалось врачам, чтобы удалить 20-килограммовую опухоль в органах малого таза у 38-летней пациентки Рязанского онкологического диспансера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального минздрава.

Операция

Женщине было назначено оперативное лечение ещё в 2021 году после обследования у врача-гинеколога. Однако она не стала проходить обследование для госпитализации и обратилась к врачам только в мае 2022 года. Медицинский консилиум настоял на хирургическом вмешательстве.

«Операция по удалению новообразования длилась более трёх часов, в ходе хирургического вмешательства пациентке удалена опухоль весом более 20-ти килограммов, размером 45 сантиметров в диаметре. Работу хирургов осложнял тот момент, что опухоль была спаяна с окружающими петлями кишечника, с большим сальником, врастала на большом протяжении в брюшину передней брюшной стенки», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии областного клинического онкологического диспансера Елена Ульянова.

Исследования показали, что опухоль доброкачественная. Пациентка готовится к выписке.