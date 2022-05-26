Смоленск, , 17:00 — REGNUM Рост бюджетных доходов Смоленской области в 2021 году превысил показатели 2020 года втрое, показатели 2018 года — почти в десять раз. Данные привёл в своём отчёте перед Смоленской областной думой губернатор Алексей Островский 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Смоленской области выступил с отчётом Пресс-служба администрации Смоленской области

«По итогам исполнения областного бюджета в 2021 году общая сумма налоговых и неналоговых доходов превысила 45,5 млрд и в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на четверть — на 9 млрд 200 млн рублей. Рост бюджетных доходов превысил прошлогодние показатели втрое, а показатели 2018 года — практически в 10 раз», — привёл данные глава региона.

Губернатор в своём отчёте указал, что налоговые доходы по итогам 2021 года в регионе были исполнены в сумме более 44 млрд рублей, этот показатель на 24% больше, чем в 2020 году. Так, почти на 47% выросла сумма от налога на прибыль, в бюджет поступило более 15 млрд рублей. В 2021 году увеличили налоговые платежи крупные компании — «Дорогобуж», «Сбербанк», «Газпром», «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин». Глава региона отметил, что с руководством компаний налажено личное взаимодействие, а потому оперативно решаются не только производственные, но и социальные вопросы.

По итогам 2021 года отмечен и рост неналоговых поступлений в бюджет — получено более 1 млрд 285 млн рублей, что на 80% выше показателей 2020 года.

«Все это свидетельствует о том, что экономика региона, бизнес-сообщество смогли выдержать удары пандемии коронавируса, беспрецедентное санкционное давление недружественных стран, научились преодолевать связанные с этим объективные сложности, противостоять столь опасным и безжалостным вызовам и угрозам», — подчеркнул Алексей Островский.

Расходы бюджета области в 2021 году составили более 55 млрд рублей, 62% из них приходится на социально-культурную сферу. 98% расходов было направлено на реализацию 32 областных государственных программ. В 2022 году финансирование программ увеличено ещё на 2 млрд рублей.