Тамбов, 26 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Всего за месяц в Тамбовской области удалось в пять раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий — с 60,2 млн рублей до 12 886 млн рублей. Это стало возможным благодаря экономической политике главы региона Максима Егорова, сообщили в управлении информполитики администрации Тамбовской области.

ИА REGNUM Деньги

По официальным данным Тамбовстата, на 1 мая 2022 года зарплату не выплатили 350 работникам, в апреле эта цифра была в два раза больше. По состоянию на апрель 2032 года долги по зарплате оставались на пяти предприятиях региона. За счёт совместной системной работы региональных властей и правоохранительных органов удалось добиться полной ликвидации задолженности по зарплате в одной из организаций по производству строительных материалов.

Сейчас долги по зарплате есть всего на трех предприятиях. Отметим, задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует.

«Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности», — отметил Максим Егоров.

В целом же ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65% на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя. Благодаря договорённости Максима Егорова с руководством РЖД загружен заказами на 3 млрд рублей Тамбовский вагоноремонтный завод, находившийся на грани закрытия, сейчас предприятие набирает сотрудников. На заводе «Пигмент» открылась новая линия по производству акриловых эмульсий, обеспечивающая стопроцентное замещение сырья из скандинавских стран. В области реализуются и другие крупные инвестпроекты, давшие жителям региона более тысячи новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области принятые меры антисанкционной поддержки «дают серьёзный результат».

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