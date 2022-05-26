Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Создать в Ростовской области хаб по подготовке кадров для Донецкой и Луганской Народных Республик предложил донской губернатор Василий Голубев. Об этом он заявил форуме партии «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» сегодня, 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Донской губернатор предложил готовить кадры для республик Донбасса в донских вузах. В том числе и в Южно-Российском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Необходимо создать базу для обучения специалистов, повышения их квалификации, в том числе в области государственного и муниципального управления. Это территориально рядом, для республик будет удобно. Ростовская область и в этом направлении готова выступить центром, своеобразным хабом по подготовке кадров», — считает Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) запустил программу повышения квалификации для преподавателей университетов из Донецкой Народной Республики. В течение месяца, с 16 мая по 16 июня, более 40 педагогов будут проходить обучение по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы: психолого-педагогическое и методическое сопровождение».