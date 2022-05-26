Вашингтон, 26 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. США конфисковали с предположительно российского судна вблизи Греции груз иранской нефти и переправили его в Штаты на борту другого судна, сообщает 26 мая Reuters со ссылкой на три источника.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее в апреле власти Греции в связи с санкциями ЕС арестовали около своих берегов судно Pegas, которое ходило под иранским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту. Однако позже судно было освобождено в связи с путаницей из-за санкций и владельцев.

Далее танкер, уже переименованный Lana, плавал под иранским флагом в греческих водах. Отмечается, что ранее на судне развивался влаг России.

Издание сообщает со ссылкой на источники в министерстве судоходства Греции, что минюст США проинформировал Грецию о нахождении на судне иранской нефти. Штаты распорядись перенести данный груз на другое судно для отправки в свою страну, добавил источник, не сообщив дополнительных подробностей.