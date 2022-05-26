Пенза, 26 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. На создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок Пензенская область в течение трех лет получит из федерального бюджета 132 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивная площадка

Субсидии выделяются в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Бизнес — спринт». Так, в 2022 году Пензенской области выделяется 52 млн рублей, в 2023 году — 20 млн рублей, еще 60 млн рублей — в 2024 году.

Работа по созданию двух «умных площадок» начнется уже в этом году. Одна из них появится в Сердобском районе. Площадка представляет собой модернизированный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, на котором будут установлены QR-коды с доступом к видеоурокам. Жители с их помощью узнают, как правильно выполнять упражнения на тренажерах.

Всего в Пензенской области создадут восемь новых спортивных объектов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на базе дома ветеранов в 2022 году начали возводить центр активного долголетия. На создание объекта выделяется более 450 млн рублей. В здании на 120 мест появятся просторные комнаты, зоны для творчества, компьютерный класс, тренажерный зал.

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