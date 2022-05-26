Москва, 26 мая 2022, 16:53 — REGNUM Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и его коллега из Индии провели переговоры в Душанбе, сообщает 26 мая пресс-служба СБ РФ.
Глава российского Совбеза провёл переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
«Николай Патрушев и Аджит Довал подчеркнули важность дальнейшей координации взаимодействия двух стран по широкому кругу вопросов национальной и международной безопасности», — указано в сообщении пресс-службы.
Напомним, Николай Патрушев приехал в столицу Таджикистана на многосторонние переговоры по проблематике, связанной с ситуацией в Афганистане.
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