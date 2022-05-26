Москва, , 16:53 — REGNUM Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и его коллега из Индии провели переговоры в Душанбе, сообщает 26 мая пресс-служба СБ РФ.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российского Совбеза провёл переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

«Николай Патрушев и Аджит Довал подчеркнули важность дальнейшей координации взаимодействия двух стран по широкому кругу вопросов национальной и международной безопасности», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Николай Патрушев приехал в столицу Таджикистана на многосторонние переговоры по проблематике, связанной с ситуацией в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия рассматривает наилучший способ оплаты российской нефти