Москва, 26 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и его коллега из Индии провели переговоры в Душанбе, сообщает 26 мая пресс-служба СБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Глава российского Совбеза провёл переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

«Николай Патрушев и Аджит Довал подчеркнули важность дальнейшей координации взаимодействия двух стран по широкому кругу вопросов национальной и международной безопасности», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Николай Патрушев приехал в столицу Таджикистана на многосторонние переговоры по проблематике, связанной с ситуацией в Афганистане.