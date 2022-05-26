Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM В строящемся жилом комплексе на севере Санкт-Петербурга изловили заблудившегося в городской застройке самца косули, сообщили 26 мая в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Косуля Rigelus

Дикое животное на территории ЖК на проспекте Энгельса очевидцы заметили днем 26 мая. Несмотря на то, что косуля предпочитает для проживания лиственные и лиственно-хвойные леса и встречается преимущественно в Петродворцовом и Курортном районах, самца нашли в Выборгском районе.

«Естественным врагом косули являются дикие собаки — из-за них напуганный зверь мог оказаться в зоне городской застройки, которую не смог покинуть самостоятельно», — отметили в комитете.

Экологи отловили косулю и вывезли ее в городские леса Курортного района, где проживает значительная часть популяции этого вида, обитающей на территории Санкт-Петербурга.

В случае, если вы заметили дикое животное на территории Санкт-Петербурга, оно угрожает безопасности людей или находится в беде, следует сообщить об этом в мобильную экологическую дежурную службу: (812) 417-59-36 (круглосуточно).

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга постоянно обитает несколько десятков особей диких животных, в том числе до 30 лосей и до 22 кабанов, а также зайцы, косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки.

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