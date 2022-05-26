Бишкек, , 16:52 — REGNUM Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставили перед правительствами двух стран задачу довести уровень взаимной торговли до $2 млрд (112,6 млрд рублей) в год. Об этом заявил киргизский президент на брифинге по итогам встречи со своим казахстанским коллегой сегодня, 26 мая.

Садыр Жапаров

По словам Жапарова, они с казахским лидером обсудили подготовку к первому межрегиональному форуму, деятельность киргизско-казахского делового совета и совершенствование механизмов беспрепятственного прохождения грузов через границы Киргизии и Казахстана.

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«В части вопроса по транзиту грузов и товаров через Казахстан, мы договорились предпринять все усилия для недопущения заторов на границе и соблюдения ранее достигнутых договоренностей по данному вопросу», — отметил глава государства.

Также киргизский президент подчеркнул, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса необходимо предпринять меры по возобновлению полноценного пассажирского и грузового транспортного сообщения между Киргизией и Казахстаном для создания благоприятных условий для перемещения граждан.

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