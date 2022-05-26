Калуга, , 16:51 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области на сессии регионального парламента сегодня, 26 мая, установили новые меры социальной поддержки участников спецоперации, а также добровольцев, участвующих в восстановлении Донбасса.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

«На федеральном уровне соответствующими указами президента Российской Федерации для этих категорий граждан уже приняты меры социальной поддержки. Регионам также предоставлено право предусмотреть свои региональные меры», — сообщил председатель парламента Геннадий Новосельцев. По его словам, жителям народных республик сейчас необходима помощь в строительстве жилья, восстановлении инфраструктуры и экономики. Добровольцев, желающих помогать, — очень много. «Единовременные социальные выплаты установлены гражданам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, и членам их семей. В случае получения тяжелого увечья пострадавший получит 700 тыс. рублей, легкого увечья — 500 тыс. рублей. Социальная выплата будет предоставляться членам семей погибших граждан в размере 1 млн рублей», — отметил спикер.

Аналогичные меры поддержки установлены в отношении военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии России, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей. Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принимающих участие в специальной военной операции, членам семей граждан, командированных в ДНР и ЛНР, погибших или получивших тяжелое увечье, установлены стипендии в размере 12 тысяч рублей, если они учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах, находящихся на территории Калужской области.

«Если дети таких военнослужащих и командированных граждан учатся в школе, им будет предоставляться бесплатное двухразовое горячее питание», — рассказал Геннадий Новосельцев. Он напомнил, что Калужская область взяла шефство над городом Первомайск в ЛНР. «Там уже находятся калужане, которые распределяют гуманитарные грузы и оказывают помощь местным жителям. Например, по их инициативе удалось собрать деньги на проведение срочной операции одному из жителей Первомайска. Благодарю всех, кто остается неравнодушным к чужой беде и с открытым сердцем помогает людям», — подытожил председатель.