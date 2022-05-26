Калуга, 26 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на сессии регионального парламента сегодня, 26 мая, установили новые меры социальной поддержки участников спецоперации, а также добровольцев, участвующих в восстановлении Донбасса.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«На федеральном уровне соответствующими указами президента Российской Федерации для этих категорий граждан уже приняты меры социальной поддержки. Регионам также предоставлено право предусмотреть свои региональные меры», — сообщил председатель парламента Геннадий Новосельцев. По его словам, жителям народных республик сейчас необходима помощь в строительстве жилья, восстановлении инфраструктуры и экономики. Добровольцев, желающих помогать, — очень много. «Единовременные социальные выплаты установлены гражданам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, и членам их семей. В случае получения тяжелого увечья пострадавший получит 700 тыс. рублей, легкого увечья — 500 тыс. рублей. Социальная выплата будет предоставляться членам семей погибших граждан в размере 1 млн рублей», — отметил спикер.

Аналогичные меры поддержки установлены в отношении военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии России, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей. Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принимающих участие в специальной военной операции, членам семей граждан, командированных в ДНР и ЛНР, погибших или получивших тяжелое увечье, установлены стипендии в размере 12 тысяч рублей, если они учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах, находящихся на территории Калужской области.

«Если дети таких военнослужащих и командированных граждан учатся в школе, им будет предоставляться бесплатное двухразовое горячее питание», — рассказал Геннадий Новосельцев. Он напомнил, что Калужская область взяла шефство над городом Первомайск в ЛНР. «Там уже находятся калужане, которые распределяют гуманитарные грузы и оказывают помощь местным жителям. Например, по их инициативе удалось собрать деньги на проведение срочной операции одному из жителей Первомайска. Благодарю всех, кто остается неравнодушным к чужой беде и с открытым сердцем помогает людям», — подытожил председатель.