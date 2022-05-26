Череповец, Вологодская область, , 16:51 — REGNUM Рябины на улице Архангельской в городе Череповце высадили участники форума «Экосистема» в рамках международной акции «Сад памяти».

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

«Деревьям уже почти девять лет, они легко приживутся в городе. Место готовили заранее, это важно из-за подземных коммуникаций. Надо было выбрать подходящую породу деревьев. Рябины сочетаются с липами, которые здесь уже растут. Комья у деревьев большие, поэтому ямы копали экскаватором. Старый грунт убрали, привезли новый, плодородный. После посадки положили щепу, она сохранит влагу и не позволит быстро расти сорнякам», — рассказал волонтёр форума, руководитель череповецкого проекта «Народная роща» Андрей Гуляев.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Её цель — создать «зелёный памятник» каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны.

«Этой весной мы посадили уже почти 27 миллионов деревьев. Осенью стартует следующий проект — «Сохрани лес». Мы высадим больше 80 миллионов деревьев. Хочу обратиться к молодёжи: нам нужно объединяться и улучшать нашу экологию», — сказала генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

Волонтёр из Волгограда Дарья Одрова участвует в акции во второй раз.

«Я руковожу экологическим штабом, постоянно участвую в экоакциях, но «Сад памяти» — особое мероприятие. Это возможность посадить своё дерево в честь Дня Победы. Оно будет расти и напоминать о героях. Я счастлива, что стала участницей форума в Череповце. Много интересных спикеров, новые знания», — поделилась Дарья Одрова.

Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 27 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.

Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организатором форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.