Участники молодёжного форума «Экосистема» посадили в Череповце 60 деревьев
Череповец, Вологодская область, 26 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Рябины на улице Архангельской в городе Череповце высадили участники форума «Экосистема» в рамках международной акции «Сад памяти».
Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Её цель — создать «зелёный памятник» каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны.
Волонтёр из Волгограда Дарья Одрова участвует в акции во второй раз.
Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 27 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.
Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организатором форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.