Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Возрождение работы в рамках еврорегиона «Донбасс», договор о создании которого был подписан в 2010 году, помогло бы решить ряд задач социально-экономического развития Донбасса и интеграции освобождённых территорий с Россией. Такое мнение высказал 26 мая на форуме партии «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 26 мая.

Donland.ru Василий Голубев

В составе международной ассоциации были Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. В рамках еврорегиона «Донбасс» эти территории развивали социально-экономическое сотрудничество.

Для скорейшей интеграции Донбасса перво-наперво необходимо провести оценку текущего состояния и наладить полноценный обмен статистической информацией между регионами России и республиками Донбасса, считает Голубев. Также важно наладить отраслевое взаимодействие территорий, организовать регулярные бизнес-миссии в Донбасс, разработать и синхронизировать планы среднесрочного и долгосрочного развития приграничных регионов России и республик Донбасса, упростить таможенные процедуры.

Граничащие с Донбассом районы Ростовской области предлагается использовать в качестве «точек роста» для взаимодействия в распространении компетенций, обмене человеческим капиталом и технологиями между регионами.

Отдельного внимания требует развитие объединённой транспортно-логистической сети Ростовской области и Донбасса. Это и водный, и автомобильный транспорт, и железнодорожное сообщение.