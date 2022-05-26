Москва, , 16:49 — REGNUM Без товаров люкс-класса страна не останется, даже с уходом ряда зарубежных компаний из России, заявил 26 мая президент Владимир Путин в ходе первого Евразийского экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отметив, что уход ряда западных компаний из России вовсе не проблема, ведь эти ниши займут отечественные компании, президент сказал, что российский бизнес, производство очень подросли.

Владимир Путин «И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится. А те, кто захочет завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать — будет для них чуть-чуть подороже».

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