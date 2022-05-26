Волгоград, , 17:06 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки после лечения COVID-19 выписаны 172 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в региональном оперативном штабе. В летальную статистик внесли одну новую запись.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 220 797 носителей инфекции. Завершил лечение выздоровлением 212 031 житель, скончались от осложнений 6 878 человек. В стационарах и амбулаторно получают медпомощь 1 888 ковид-пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализированы 30 человек с диагнозом COVID-19.