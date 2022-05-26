Липецк, , 16:43 — REGNUM В Липецкой области доплаты к пенсии по случаю потери кормильца повысили до десяти тысяч рублей. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

Существующая в регионе доплата к пенсии по случаю потери кормильца распространялась на родственников погибших при исполнении военной службы в Афганистане, Чечне, а также на границе России с другими государствами. Доплата составляла 3 тыс. 120 рублей.

Депутаты увеличили размер доплаты до 10 тысяч рублей. На выплату также смогут рассчитывать родственники погибших участников специальной военной операции на территории Украины.