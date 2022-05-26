Калуга, 26 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Специалист управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области Наталья Герасимова представит регион на молодёжном образовательном форуме «Алтай. Территория развития-2022». Он состоится с 29 мая по 3 июня на озере Ая. Об этом 26 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Эмблема форума

В рамках форума калужанка примет участие в конкурсе грантов, на котором планирует презентовать социальный проект в номинации #развивай_среду. «Алтай. Территория развития-2022» посвящён теме развития молодежного туризма и пройдет под лозунгами «Развивай талант!», «Формируй окружение!», «Путешествуй себя!». Участники научатся развивать креативное мышление, уверенно выступать перед публикой, оперативно решать задачи в команде. Программа форума разделена на 12 площадок-сообществ по трем основным направлениям: «АТР-социальный: Лидер — Команда — Общество», «АТР-управленческий: Наука — Бизнес — Государство», «АТР-трудовой: Труд – Развитие – Экономика».

На форум «Алтай. Территория развития-2022» было подано более двух тысяч заявок со всей России. В итоге его участниками станут 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни и развитии своей малой родины.