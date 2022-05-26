Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге после двух лет перерыва из-за пандемии состоится традиционный фестиваль мороженого, где помимо 150 сортов десерта представят самый большой блинный торт, сообщили 26 мая в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Мороженое Pixabay.com

Фестиваль традиционно проводится в рамках празднования Дня основания Санкт-Петербурга, которому 27 мая исполняется 319 лет. В этом году мероприятие состоится в ближайшую к Дню города субботу, 28 мая, с 11:00 до 21:00 мск на площади Островского (официальная часть начнется в 13:00 мск) и будет оно юбилейным, 25-м по счету.

«Гости фестиваля смогут попробовать более 150 видов мороженого в вафельных стаканчиках, рожках, эскимо, а также развесное мороженое», — рассказали в комитете, уточнив, что свое участие в мероприятии уже подтвердили производители мороженого из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей.

Помимо ледяного десерта посетителей мероприятия ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, для самых юных посетителей будет работать интерактивная зона с аниматорами, где пройдут шоу мыльных пузырей, различные конкурсы и мастер-классы, «Мульт-театр», где на протяжении всего дня будут демонстрироваться лучшие российские и советские мультфильмы.

Развлекать гостей на сцене будут вокальные, танцевальные и цирковые коллективы разных возрастов, а также кавер-группа «Немодные» и детский оркестр «ФонтанКА-BrassBand».

Кроме того, на фестивале представят блинный пирог из 80 слоев блинов с бананово-карамельной начинкой диаметром полтора метра и весом не менее 400 кг.

Напомним, что из-за праздничных мероприятий, которые пройдут с 27 по 29 мая в центре Петербурга, изменится работа общественного транспорта, а также для автомобилистов будут закрыты несколько улиц и площадей. При этом метрополитен будет работать круглосуточно.

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