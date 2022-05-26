Москва, 26 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 20 мая составил $583,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 13 мая международные резервы страны составляли $585,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $2,3 млрд, или на 0,4%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за апрель международные резервы России сократились на $13,357 млрд, или на 2%.