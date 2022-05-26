Тбилиси, 26 мая, 2022, 19:32 — ИА Регнум. На военном параде в Тбилиси, проводимом в честь дня независимости, была продемонстрирована боевая авиация, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.kg Штурмовики Су-25

Пять штурмовиков Су-25, три вертолёта Ми-24 и три транспортных вертолета UH-1 «Ирокез» под гимн Европейского союза продемонстрировали в небе цвета грузинского флага.

Также в Кутаиси, Батуми и регионе Кахети будут проведены демонстрационные полеты трёх штурмовиков Су-25.

После принесения новобранцами воинской присяги президент, премьер-министр, председатель парламента и министр обороны Грузии выступили с речами.