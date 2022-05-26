Череповец, Вологодская область, , 16:36 — REGNUM В рамках работы форума «Экосистема. Устойчивое развитие», реализованного по инициативе финалистки первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» АНО «Россия — страна возможностей», прошла дискуссия по теме «Объединение усилий для системного решения экологических проблем». Мероприятие проходит в Череповце Вологодской области 24–28 мая 2022 г.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» в своем выступлении рассказал о том, что экологические направления в конкурсах и проектах президентской платформы очень популярны, причем с самого начала работы президентской платформы.

«Экология — кросс-проектная тема и, разумеется, она так или иначе интегрирована во многие проекты АНО «Россия — страна возможностей»: «Лидеры России», «CASE-IN», «Большая перемена», «Больше, чем путешествие», «Другое дело». Например, в олимпиаде студентов «Я – профессионал» за пять сезонов на экологическое направление зарегистрировались более 75 000 тысяч человек. Ежегодная экологическая номинация конкурса «Моя страна – моя Россия» становится одной из самых популярных. Так, в этом году свои проекты представили 10 009 участников со всей страны. Большое количество экологических проектов создано «Мастерами гостеприимства». Победитель второго сезона конкурса Алексей Гроза создал в Нижегородской области первый природный парк «Воскресенское Поветлужье» — территорию с благоприятными условиями для развития экологически ориентированного туризма. Сохранено 35 тыс. га природного наследия, разработаны экотропы, создана система 8 особо охраняемых природных территорий региона, 4 из которых вошли в состав биосферного резервата «Нижегородское Заволжье», получившего сертификат ЮНЕСКО. Безусловно, тема экологии в АНО «Россия – страна возможностей» будет развиваться и дальше», — рассказал Антон Сериков .

Согласно данным исследования потребительского поведения, которое PwC провел в 2020 году, только 5% населения вели по-настоящему экологичный образ жизни, а 83% заявляли, что хотят быть более ответственными по отношению к экологии. Поэтому чтобы тема экологии действительно эффективно развивалась и приносила желаемый результат, должен быть системный проект по «экологизации» образа жизни населения, потому что правильное отношение к природным и личным ресурсам начинается с того, что каждый человек задумывается о рациональности потребления.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» поддержал идею создания большого проекта на президентской платформе АНО «Россия — страна возможностей», который будет развивать экологические привычки населения.

«Активные молодые люди играют колоссальную роль в экопросвещении, благодаря им формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде. Молодежь всегда активна в экологических вопросах и может помочь в экопросвещении наших граждан. Поэтому ППК «РЭО» готов поддержать реализацию экологического проекта», — пояснил Денис Буцаев.