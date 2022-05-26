Тверь, 26 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Тверской области ожидают увеличение туристического потока в летний период, вопрос обсуждался на селекторном совещании 26 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тверь. Россия

«Видим подтверждение прогнозов по увеличению турпотока в Тверскую область. Важно, чтобы готовность региона принять гостей была на достаточно высоком уровне. Главы должны активно участвовать в развитии инфраструктуры своих территорий для привлечения туристов. Туризм — это инвестиции в развитие экономики», — сказал на совещании губернатор Игорь Руденя.

Туристический сезон в Тверской области стартовал 1 мая, за первые десять дней регион с ночёвкой посетили более 18 тысяч человек. Самый большой интерес у туристов вызвали Тверь, Торжок, Ржев, Старица, Калязин, Конаково и Осташков. Так, турпоток в Ржев за последние три года вырос в семь раз.