Брянск, 26 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Более пяти килограммов наркотических средств синтетического происхождения изъяли у участников преступного сообщества сотрудники правоохранительных органов Брянской области, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Надевают наручники

Следствие считает, что подозреваемые, жители Брянской, Смоленской и Тверской областей, распространяли наркотики с сентября 2021 года. В рамках уголовного дела задержаны восемь человек, по местам их проживания изъято свыше пяти килограммов наркотиков.

Подозреваемые заключены под стражу.