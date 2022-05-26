Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о заведомо ложном сообщении о готовящихся терактах. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 ноября 2021 года Виктор С. позвонил в дежурную часть управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и сообщил сотруднику о якобы готовящемся неустановленными лицами террористическом акте — взрыве на вокзалах Ростова-на-Дону. Свою вину ростовчанин признал. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения.

Приговор в законную силу пока не вступил.