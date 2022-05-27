Москва, , 10:00 — REGNUM Российская платежная система «Мир» сделала поездки на общественном транспорте выгодными для семи регионов страны. Так, например, пассажиры Москвы могут сэкономить 10 рублей на каждой поездке во всем наземном транспорте, в метро, на МЦК или МЦД. Акция продлится до 30 июня, информирует пресс-служба платежной системы «Мир». Корреспонденту ИА REGNUM удалось получить на самые популярные вопросы, связанные с акцией.

Пресс-служба платежной системы «Мир»

Как оплачивать картой «Мир» поездки в общественном транспорте?

Транспортные предложения со скидкой или кешбэком от российской платежной системы сейчас действуют в семи регионах РФ, условия для каждого разные (подробнее — на портале privetmir.ru). Чтобы получить скидку на проезд, нужно приложить смартфон с привязанной к нему в приложении Mir Pay или Samsung Pay картой «Мир» к турникету или валидатору.

При оплате поездки, например, в Москве с карты спишется ее полная стоимость, а кешбэк, который для жителей Москвы составит 10 рублей, вернется в течение получаса после списания оплаты за проезд. Таким образом, поездка по смартфону с использованием карты «Мир» обойдется пассажирам в 41 рубль. Для сравнения, разовая поездка по «Тройке» стоит 46 рублей, а проход по банковской карте другой платежной системы — 51 рубль.

Пресс-служба платежной системы «Мир»

Возможны ли бесконтактные платежи?

Предложение платёжной системы «Мир» как раз направлено на оплату проезда бесконтактным способом. Для этого создан специальный платёжный сервис Mir Pay. Скачайте приложение, добавьте в него свою карту «Мир» и платите Mir Pay в любом терминале, где принимаются бесконтактные карты.

Игорь Петров