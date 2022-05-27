Москва, 27 мая 2022, 10:00 — REGNUM Российская платежная система «Мир» сделала поездки на общественном транспорте выгодными для семи регионов страны. Так, например, пассажиры Москвы могут сэкономить 10 рублей на каждой поездке во всем наземном транспорте, в метро, на МЦК или МЦД. Акция продлится до 30 июня, информирует пресс-служба платежной системы «Мир». Корреспонденту ИА REGNUM удалось получить на самые популярные вопросы, связанные с акцией.
Как оплачивать картой «Мир» поездки в общественном транспорте?
Транспортные предложения со скидкой или кешбэком от российской платежной системы сейчас действуют в семи регионах РФ, условия для каждого разные (подробнее — на портале privetmir.ru). Чтобы получить скидку на проезд, нужно приложить смартфон с привязанной к нему в приложении Mir Pay или Samsung Pay картой «Мир» к турникету или валидатору.
При оплате поездки, например, в Москве с карты спишется ее полная стоимость, а кешбэк, который для жителей Москвы составит 10 рублей, вернется в течение получаса после списания оплаты за проезд. Таким образом, поездка по смартфону с использованием карты «Мир» обойдется пассажирам в 41 рубль. Для сравнения, разовая поездка по «Тройке» стоит 46 рублей, а проход по банковской карте другой платежной системы — 51 рубль.
Возможны ли бесконтактные платежи?
Предложение платёжной системы «Мир» как раз направлено на оплату проезда бесконтактным способом. Для этого создан специальный платёжный сервис Mir Pay. Скачайте приложение, добавьте в него свою карту «Мир» и платите Mir Pay в любом терминале, где принимаются бесконтактные карты.
Игорь Петров