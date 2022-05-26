Тверь, 26 мая, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Около 65 тысяч детей отдохнут в лагерях и санаториях Тверской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 мая по итогам селекторного совещания.

ИА REGNUM Летний лагерь

«Детские лагеря должны быть качественно подготовлены к началу первой смены. Задача — своевременно завершить все работы и провести приемные комиссии. Всего в этом году планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей», — дал поручение губернатор Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что в этом году в тверских лагерях отдохнут дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Главам муниципалитетов, куда прибыли жители из ДНР и ЛНР, следует уделить отдельное внимание детям из этих семей», — подчеркнул глава региона.

Всего летом 2022 года в Тверской области планируется открыть 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, четыре палаточных лагеря.