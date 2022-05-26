Тамбов, 26 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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26 мая были госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 744 случая заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 378 пациентов, в том числе 77 — за последние сутки.

За весь период скончались 2409 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.